Лукашенко обвинил Запад в использовании Украины против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада хотят использовать Украину против Белоруссии. Как сообщает БЕЛТА, на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым белорусский лидер отметил, что Киев пока не соглашается на провокации против Минска.
«Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто», — сказал Лукашенко.
Президент отметил, что России и Белорусии выпали непростые времена, однако прошедший 2022 год показал, что Москва и Минск их выдержат.
Напомним, что вечером 18 января Лавров прибыл в Минск, где примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии. Кроме Лукашенко глава МИД РФ должен встретиться с белорусским коллегой Сергеем Алейником.