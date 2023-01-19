Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус принес присягу в бундестаге, сообщает Bild.
В ходе присяги Писториус поклялся приложить силы на благо немецкого народа и защищать закон.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила канцлера страны Олафа Шольца об отставке.
По данным газеты Bild, решение уйти приняла сама министр.
Издание The European Conservative отмечало, что с момента вступления в должность в декабре 2021 года в работе Ламбрехт наблюдались «оплошности и, как утверждают некоторые, проявления откровенной некомпетентности», что вызвало немало критики.
В материале говорилось, что «последней каплей» стало ее новогоднее видеообращение, в котором министр поделилась своими размышлениями о прошедшем годе. Из-за плохого качества ролик не улучшил ее положение.
Немецкие СМИ упрекали Ламбрехт в несерьезности и дилетантстве, а ряд политиков страны призывали к ее отставке.
Журнал Spiegel писал, что среди возможных кандидатов на ее пост выделяют главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля.