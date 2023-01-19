Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус принес присягу в бундестаге, сообщает Bild.

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В ходе присяги Писториус поклялся приложить силы на благо немецкого народа и защищать закон.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила канцлера страны Олафа Шольца об отставке.

По данным газеты Bild, решение уйти приняла сама министр.

Издание The European Conservative отмечало, что с момента вступления в должность в декабре 2021 года в работе Ламбрехт наблюдались «оплошности и, как утверждают некоторые, проявления откровенной некомпетентности», что вызвало немало критики.

В материале говорилось, что «последней каплей» стало ее новогоднее видеообращение, в котором министр поделилась своими размышлениями о прошедшем годе. Из-за плохого качества ролик не улучшил ее положение.

Немецкие СМИ упрекали Ламбрехт в несерьезности и дилетантстве, а ряд политиков страны призывали к ее отставке.