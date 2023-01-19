Макрон выступил за сохранение способности вести диалог с Россией

"Многие европейцы - и мы должны также отдать должное американцам - имеют большую ясность и силу, чтобы поддержать Украину с первого дня, но также и большую ясность в нашем желании, чтобы война не распространилась, - добавил Макрон. - И именно поэтому у нас никогда не было словесной или иной эскалации. Очень важно сохранить эту позицию, как учит нас опыт".