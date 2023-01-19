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6 минут назад

В Токио ответили на откровения Лаврова о мирных переговорах с Японией

Lenta.ru

Японское Министерство иностранных дел отказалось раскрывать содержание и ход переговоров с Москвой по подписанию мирного договора. Так в Токио ответили на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать откровения главы МИД России Сергея Лаврова о ходе переговоров.

В Токио ответили на откровения Лаврова о мирных переговорах с Японией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Конкретная позиция нашей страны в переговорах, способ их ведения и содержание — это вопросы, связанные с дипломатическими переговорами, и мы воздержимся от ответа на них. Это последовательная позиция японского правительства по урегулированию проблемы северных территорий и заключению мирного договора», — заявили в дипведомстве.

Во время ежегодной итоговой пресс-конференции 18 января Лавров рассказал, что несколько лет назад, во время интенсивной фазы переговоров, Россия предложила японской стороне подписать всеобъемлющий мирный договор, охватывающий различные аспекты двустороннего сотрудничества, на основании которого определить границы. Токио же отказался заключать «пафосный документ», настаивая на конкретном договоре и первоначальной передаче двух островов — Хабомаи и Шикотан, — хотя изначально лидеры обеих стран договорились о другой очередности действий.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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