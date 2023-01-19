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42 минуты назад

В США обвинили Байдена в нерешительности на Украине

Елена Прошина

Конгресс США упрекнул администрацию президента страны Джо Байдена за нерешительность в вопросе поставок военной помощи на Украину и призвал немедленно отправить Киеву «критически важные вооружения», необходимые для противостояния России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В США обвинили Байдена в нерешительности на Украине
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее предложение выдвинули председатели Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама) и Майкл Маккол (республиканец от штата Техас). Законодатели считают, что действия США и союзников отсылают к «слабой политике» 2021 года, когда Запад отказался вводить санкции против «Северного потока — 2» или предоставлять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger Украине до начала военного конфликта.

Политики выразили уверенность, что «самоограничения и нерешительность» Соединенных Штатов могут дорого обойтись Украине и привести к затягиванию конфликта. Они считают, что президенту Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо последовать примеру Великобритании и стран Восточной Европы, то есть предоставить Киеву дополнительное оружие, которое поможет одержать победу над Россией.

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