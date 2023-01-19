Премьер Новой Зеландии объявила об отставке

"Я ухожу, потому что вместе с такой привилегированной работой приходит и большая ответственность. Ответственность в том числе за то, чтобы осознать, когда ты больше не подходишь для руководства [страной]", - сказала премьер-министр, отметив, что "уже отдала все, что могла, и пришло время уйти".