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25 минут назад

Премьер Новой Зеландии планирует уйти в отставку 7 февраля

ТАССиещё 4

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн планирует уйти в отставку 7 февраля 2023 года. Соответствующее заявление глава правительства сделала в четверг, выступая на брифинге для журналистов.

Премьер Новой Зеландии объявила об отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ардерн, ее последним днем на посту премьер-министра страны станет 7 февраля. Она отметила, что "надеялась найти в себе силы для того, чтобы продолжить исполнять обязанности главы правительства, но не смогла этого сделать".

"Я ухожу, потому что вместе с такой привилегированной работой приходит и большая ответственность. Ответственность в том числе за то, чтобы осознать, когда ты больше не подходишь для руководства [страной]", - сказала премьер-министр, отметив, что "уже отдала все, что могла, и пришло время уйти".

Также глава правительства сообщила, что следующие всеобщие парламентские выборы в стране назначены на 14 октября 2023 года, и у команды, которую она собрала, есть все возможности для того, чтобы принять в них участие и одержать победу. Сама Ардерн после отставки с поста премьер-министра продолжит исполнять обязанности депутата парламента, однако в новых выборах участвовать не будет.

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