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50 минут назад

Во Франции начались массовые забастовки против повышения пенсионного возраста

Газета.Ruиещё 3

Во Франции проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает Le Figaro.

Во Франции начались забастовки против повышения пенсионного возраста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Министерство внутренних дел страны ожидает, что в общенациональной забастовке примут участие от 600 до 800 тысяч человек. Охрану порядка в крупных французских городах осуществляют более 10 тысяч полицейских.

По первым данным властей страны, не менее 30 тысяч человек прошли маршем в Тулузе, 26 тыс. в Марселе, 15 тыс. в Монпелье, 14 тыс. в Туре. В Париже ожидается от 200 до 400 тыс. протестующих.

Генеральный секретарь профсоюза «Всеобщей конфедерации труда» (CGT) Филипп Мартинес уверен, что число выступающих против повышения пенсионного возраста превысит 1 млн человек.

Забастовки уже приводят к многочисленным отменам поездов во Франции, закрытиям образовательных учреждений, прекращению отгрузок на нефтеперерабатывающих заводах.

Во Франции план пенсионной реформы, согласно которому предельный возраст ухода на пенсию должен повыситься с нынешних 62 до 64 лет к 2030 году, вызвал недовольство профсоюзов.

Однако власти Франции считают пенсионную реформу важной и готовы к ее проведению, заявил официальный представитель кабмина Пятой республики Оливье Веран. По его словам, соответствующий проект нужен стране, иначе ситуация с пенсиями станет только хуже.

В мире,Филипп Мартинес,
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