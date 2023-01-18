Анонсирован визит Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в феврале. Информацию подтвердил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Его слова приводит «РИА Новости».
«Скажу, что госсекретарь Блинкен всецело рассчитывает посетить Пекин в следующем месяце», — сказал Прайс.
По его словам, Госдеп занимается планированием его визита на ежедневной основе, в том числе в координации с коллегами из КНР. В США надеются, что поездка получится «конструктивной, продуктивной и субстантивной».
Ранее издание Politico сообщало, что Блинкен намерен посетить Китай 5-6 февраля.