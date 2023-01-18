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23 минуты назад

Маск назвал оружие Байдена против Twitter

Lenta.ru

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter назвал оружие, которым может воспользоваться президент США Джо Байден против социальной сети. По его словам, для борьбы против компании глава государства может задействовать федеральные агентства.

Маск назвал оружие Байдена против Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом он прокомментировал новость о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп намерен вернуться на платформу Twitter перед президентскими выборами 2024 года.

«Будет интересно посмотреть на то, как администрация Байдена отреагирует на это. Они могут попытаться использовать федеральные агентства как оружие против Twitter», — заявил Маск.

Ранее профессор юридического факультета университета Мичигана Адам Причард рассказал, что Маск рискует потерять миллиарды долларов в случае проигрыша суда по поводу его сообщений в социальной сети от 2018 года о планах выкупить акции Tesla и сделать компанию непубличной.

В мире,Наука и техника,Илон Маск,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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