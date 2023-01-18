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20 минут назад

Гутерриш назвал нынешнюю геополитическую ситуацию «худшей в его жизни»

Илья Родин

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время на планете сложилась очень тяжелая геополитическая ситуация. Он добавил, что она хуже, чем когда-либо в его жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Гутерриш: «мы в худшей ситуации за всю мою жизнь»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь», - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш добавил, что родился после Второй мировой войны (в 1949 году), и ситуации хуже, чем сейчас, не может вспомнить.

В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на Украине

По его мнению, планета приближается к точке невозврата в сфере изменений климата. Он подчеркнул, что люди живут так, как будто в их распоряжении 1,6 планеты, в то время как она одна, других нет.

В эпоху Холодной войны, напомнил генсек ООН, была не столь сложная ситуация. Два геополитических блока соблюдали правила игры. Они стремились «создать как можно больше проблем друг другу», но использовали и механизмы, гарантирующие остановку конфликта в случае серьезной угрозы.

Гутерриш уточнил, что механизмы применялись по вопросам контроля за распространением ядерного оружия. Он добавил, что сейчас они перестали действовать.

Ранее генсек ООН сообщил, что пока не видит серьезных перспектив для переговоров о мире на Украине.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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