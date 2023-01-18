Гутерриш: «мы в худшей ситуации за всю мою жизнь»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время на планете сложилась очень тяжелая геополитическая ситуация. Он добавил, что она хуже, чем когда-либо в его жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

«Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь», - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш добавил, что родился после Второй мировой войны (в 1949 году), и ситуации хуже, чем сейчас, не может вспомнить.

По его мнению, планета приближается к точке невозврата в сфере изменений климата. Он подчеркнул, что люди живут так, как будто в их распоряжении 1,6 планеты, в то время как она одна, других нет.

В эпоху Холодной войны, напомнил генсек ООН, была не столь сложная ситуация. Два геополитических блока соблюдали правила игры. Они стремились «создать как можно больше проблем друг другу», но использовали и механизмы, гарантирующие остановку конфликта в случае серьезной угрозы.

Гутерриш уточнил, что механизмы применялись по вопросам контроля за распространением ядерного оружия. Он добавил, что сейчас они перестали действовать.