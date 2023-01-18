Генсек ООН оценил перспективы мирных переговоров по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пока не видит перспектив для серьезных переговоров о мире на Украине. Об этом пишет ТАСС.
«Я не думаю, что сейчас есть шанс продвигать серьезные переговоры или посредничать в их проведении. Так что нам надо ждать и четко придерживаться принципов. А наши принципы - это международное право», - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он добавил, что несмотря на это ООН продолжает работать со сторонами конфликта по конкретным вопросам. Так, например, решаются вопросы экспорта продовольствия и удобрений, помощи гражданским лицам, обмена пленными, обеспечения безопасности ядерных объектов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским не может быть и речи. Он напомнил, что украинский лидер законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.