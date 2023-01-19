В Италии похоронили Джину Лоллобриджиду

Похороны известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды, умершей 16 января в возрасте 95 лет, состоялись в четверг. Панихида прошла в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, которую называют "церковью артистов", на Народной площади (Пьяцца-дель-Пополо) в Риме, передает первый канал государственного телевидения RAI.

Перед церемонией, на которой присутствовало множество людей, в зал в римской мэрии, где проходило прощание, зашла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она назвала Лоллобриджиду "лицом Италии в мире" и отметила ее "силу и целеустремленность, которые стали олицетворением послевоенного времени в Италии".

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На похоронах присутствовали близкие актрисы - сын Андреа Милко от брака с югославским врачом Милко Скофичем и внук Димитрий, а также бывший супруг - испанец Хавьер Ригау, брак с которым был признан недействительным. Он был на 34 года моложе Лоллобриджиды. Еще моложе также прибывший на прощание ассистент актрисы Андреа Пьяццолла, который провел с ней последние годы и которого родственники обвиняют в мошенничестве и попытке присвоить себе ее имущество.

Актрису проводили аплодисментами все присутствующие. Среди них - группа элитного подразделения пехотных войск - стрелки-берсальеры, которые считали Лоллобриджиду своей покровительницей. В фильме "Хлеб, фантазия, любовь" (Pane, Amore e Fantasia, 1953) она сыграла гордую девушку по прозвищу "берсальера". Принесла венок и София Лорен, с которой Лоллобриджиду часто сравнивали. Современники пытались представлять их как соперниц, но смерть рассудила их, и Лорен написала: "Дорогая Джина, твое тело погасло, но свет твоей звезды будет освещать нас и наши сердца всегда. Я тебя люблю, Джина. София".