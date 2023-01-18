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12 минут назад

Мир призвали готовиться к новым пандемиям

Lenta.ru

Руководители вакцинного альянса Gavi и биотехнологической компании Moderna призвали мировое сообщество не расслабляться и готовиться к возникновению новых пандемий. Об этом они заявили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет РИА Новости.

Мир призвали готовиться к новым пандемиям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На мероприятии представители сферы посетовали на снизившийся спрос на вакцины от COVID-19. На это указал гендиректор Gavi, медицинский эпидемиолог из США Сет Франклин Беркли.

«Нам нужно, чтобы политики поняли, что мы продолжаем видеть новые варианты, и, к счастью, у нас нет тяжелого заболевания, против которого нет существующего иммунитета. Но это не значит, что такого не может произойти», — предупредил руководитель альянса, занимающегося распространением вакцин.

С ним согласился гендиректор Moderna Стефан Бансель.

«Мы все знаем, [что] будут новые вспышки [инфекции], будут новые пандемии, и мы должны быть к ним готовы», — добавил он.

Ранее, 12 января, в России впервые выявили новый вариант коронавируса — «кракен». Случай заражения им медики зафиксировали в Пензенской области. Позже иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что симптомы этого варианта COVID-19 не отличаются от тех, что присущи другим подлиниям омикрон-штамма.

В мире,Николай Крючков,
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