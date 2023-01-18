Мир призвали готовиться к новым пандемиям

«Нам нужно, чтобы политики поняли, что мы продолжаем видеть новые варианты, и, к счастью, у нас нет тяжелого заболевания, против которого нет существующего иммунитета. Но это не значит, что такого не может произойти», — предупредил руководитель альянса, занимающегося распространением вакцин.