Обзор иноСМИ: допрос адвоката Байдена и тайная помощь Киеву от Болгарии

В британской армии резко упало число новобранцев

Число новобранцев, зачисленных в британские вооруженные силы, сократилось почти на 30 процентов на фоне украинского кризиса: с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года к армии присоединилось 2400 человек, это на 5090 человек меньше, чем за предыдущий отчетный период. Как отмечает Daily Mail, особую тревогу вызывает тот факт, что это сопровождается масштабными увольнениями военных.

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По состоянию на сентябрь 2022 года, количество полностью обученных и опытных военных, решивших уйти в отставку, увеличилось на 17 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Ожидается, что к 2025 году численность британской армии сократится до наименьшего значения со времен наполеоновских войн - до 73 тысяч военнослужащих. Глава британских сухопутных войск, генерал Патрик Сандерс предупредил, что страна также стала «слабее», пожертвовав множество вооружений Украине.

Следователи допросили адвоката Байдена

Федеральные следователи допросили личного адвоката Джо Байдена Патрика Мура в рамках проверки, начатой из-за ненадлежащего обращения президента США с секретными документами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Ранее помощники Байдена обнаружили несколько партий секретных документов, которые президент хранил в «неположенных» местах. По закону политики не могут оставлять такие документы у себя и должны передавать их в Национальный архив. Следователи также опросили по этому делу Кэти Чанг, которая была помощницей Байдена, когда он занимал пост вице-президента.

Болгария тайно поставляла оружие Киеву

Немецкий канал Welt выяснил, что власти Болгарии еще весной 2022 года запустили процедуру всесторонней военной помощи Украине, не заявляя о поставках оружия официально. По данным канала, чтобы избежать поставок боеприпасов по официальным каналам, София передавала их через стран-посредников.

По неофициальным данным Болгария покрывала треть потребностей Украины в боеприпасах, а в период с апреля по август обеспечила 40 процентов дизельного топлива для украинской армии. Кроме того, экс-премьер Болгарии Кирилл Петков был первым политиком, лоббировавшим отключение российских банков от SWIFT и заморозку активов Центробанка России, утверждает Welt.

О чем спорят Шольц и Бербок

Немецкий журнал Spiegel рассказал о спорах канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД страны Анналены Бербок по поводу стратегии национальной безопасности. Издание отмечает, что стратегию планировали опубликовать к 17 февраля, к дате проведения Мюнхенской конференции по безопасности, но главные вопросы все еще остаются без ответа.

По данным Spiegel, разногласия касаются нескольких пунктов - создания Совета национальной безопасности и того, кому будет подчиняться новый орган, кто будет его главой и кто войдет в его состав; расходов на оборону, а также предоставления федеральному правительству больших полномочий по гражданской защите.

Санкции и «удивительные» успехи российской экономики

Президент РФ Владимир Путин на совещании 17 января рассказал об «удивительно радужной картине российской экономики», подчеркнув, что ее динамика оказалась лучше многих прогнозов, пишет автор The Washington Post Адам Тейлор. К примеру, ВВП России снизился с января по ноябрь 2022 года всего на 2,1 процента, что меньше, чем прогнозировали эксперты.