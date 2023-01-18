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30 минут назад

Английская церковь запретила венчать однополые пары

Вечерняя Москваиещё 1

Церковь Англии запретила венчать однополые пары, предложив взамен благословлять их. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Английская церковь запретила венчать однополые пары
Фото: UnsplashUnsplash

— Благословение гражданских браков будет добровольным для духовенства, что позволит отказаться от него тем, кто выступает против этого с богословской точки зрения, — говорится в материале.

Епископы считают, что венчание ЛГБТ-пар в церкви противоречит существующему учению. Учение гласит, что брак — это союз мужчины и женщины. Как уточняется, предложение о благословении таких браков будет вынесено на рассмотрение Генерального синода в следующем месяце.

До этого российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов отверг инициативу выходить на тренировку в форме с символикой ЛГБТ. По данным агентства Associated Press, на разминке перед встречей команд спортсмены клуба вышли на лед в свитерах с символикой ЛГБТ и играли клюшками с лентами в радужной расцветке.

В конце ноября Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

В мире,Иван Проворов,Совет Федерации,
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