Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Премьер Испании заявил о скрытых союзниках Путина в Европе

Видео дня

В странах Европы у российского лидера Владимира Путина есть «много союзников, которые сейчас скрывают свою симпатию». Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал глава правительства Испании Педро Санчес, пишет ТАСС.

«Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить ЕС изнутри», - заявил он.

NYT: США поставляют боеприпасы Украине со складов в Израиле

Пентагон отправляет Украине боеприпасы из своих запасов, которые находятся на складах в Израиле. Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах. Об этом со ссылкой на американские и израильские официальные лица сообщила газета The New York Times.

По данным источников издания, на фоне «затягивания» конфликта на Украине Пентагон договорился с израильской стороной об отправке Киеву 300 тыс. снарядов, несмотря на то, что изначально власти страны были против, опасаясь ухудшения отношений с Россией. Неназванные израильские и американские официальные лица отметили, что около половины из 300 000 снарядов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу.

Суд вынес приговор бывшему мэру Владивостока

Ленинский районный суд Владивостока согласился с доводами прокуратуры и приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о взятках на сумму около 38 млн рублей, . Об этом пишет ТАСС.

Также суд принял решение назначить бывшему градоначальнику штраф в размере 150 млн рублей и лишить его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 12 лет. Сам Гуменюк вину не признал и заявил о намерении обжаловать приговор.

Швейцария вернет деньги некоторым фигурантам «дела Магнитского»

Швейцарские власти вернут некоторым гражданам России средства, замороженные ранее из-за разбирательства, связанного с «делом Магнитского». Об этом, сославшись на решение суда, сообщило издание The Daily Beast.

В частности, 55% из замороженных средств будут возвращены ранее входившей в руководство московской налоговой инспекции Ольге Степановой и ее супругу, речь идет о 5,5 млн долларов. Также будут возвращены 100% средств, замороженных на счету бизнесмена Дмитрия Клюева (37 673 доллара). А предпринимателю Денису Кацыву должны вернуть 8,1 млн долларов, утверждает издание.

Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет

Француженка сестра Андрэ (в миру Люсиль Рандон), родившаяся 11 февраля 1904 года, скнчалась в возрасте 118 лет. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.