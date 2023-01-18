Индия обошла Китай по численности населения

По итогам 2022 года население Индии превысило население Китая на пять миллионов и достигло 1,417 миллиарда человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на World Population Review, независимую организацию, занимающуюся демографическими исследованиями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Bloomberg отмечает, что положение самой густонаселенной страны в мире ставит перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди срочную задачу по созданию новых рабочих мест.

Ранее Национальное статистическое бюро (NBS) Китая сообщило, что по итогам 2022-го население страны сократилось впервые с 1961 года - последнего года Великого китайского голода.

По оценке NBS, общая численность населения Китая упала на 850 тысяч человек - до 1,4118 миллиарда в 2022 году по сравнению с 1,4126 миллиарда годом ранее. World Population Review оценило население КНР в 2022 году в 1,412 миллиарда.

В 2022-м в Китае родилось 9,56 миллиона детей, что на 9,98 процента меньше, чем в 2021 году.

Эксперты ООН ранее спрогнозировали, что к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек. Это более чем в три раза превышает предыдущий прогноз ООН от 2019 года и серьезно замедлит рост экономики.