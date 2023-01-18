В Швейцарии вернут ряду россиян замороженные средства

Власти Швейцарии вернут некоторым россиянам миллионы долларов из средств, замороженных ранее в связи с разбирательством по делу об отмывании денег. Об этом во вторник, 17 января, написало американское издание The Daily Beast.

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Швейцарский суд отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно гражданам РФ, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания средств. Журналисты ознакомились с соответствующим вердиктом судебной инстанции.

Речь идет о разбирательстве, которое связано с так называемым актом Магнитского. Расследование по этому делу было начато в свете утверждений британской компании Hermitage Capital Management, основанной финансистом Уильямом Браудером. Суд в России до этого признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии, пишет ТАСС.