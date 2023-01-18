В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Швейцария возвращает средства некоторым фигурантам «акта Магнитского»

Вечерняя Москваиещё 1

Власти Швейцарии вернут некоторым россиянам миллионы долларов из средств, замороженных ранее в связи с разбирательством по делу об отмывании денег. Об этом во вторник, 17 января, написало американское издание The Daily Beast.

В Швейцарии вернут ряду россиян замороженные средства
Фото: PixabayPixabay

Швейцарский суд отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно гражданам РФ, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания средств. Журналисты ознакомились с соответствующим вердиктом судебной инстанции.

Речь идет о разбирательстве, которое связано с так называемым актом Магнитского. Расследование по этому делу было начато в свете утверждений британской компании Hermitage Capital Management, основанной финансистом Уильямом Браудером. Суд в России до этого признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии, пишет ТАСС.

В марте прошлого года Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 гражданам России, якобы связанным с «делом Магнитского». В рамках рестрикций счета указанных граждан также будут заморожены.

В мире,Уильям Браудер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители