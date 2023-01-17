В Тбилиси началась двухдневная панихида по Вахтангу Кикабидзе

В качестве сценариста и режиссера Кикабидзе снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». Он был удостоен Государственной премии СССР за фильм «Мимино», получил премию за лучшую мужскую роль МКФ в Испании за игру в кинокартине «Не горюй» и другие награды. Также он был известен благодаря таким песням, как «Проводы любви», «Чито-Гврито» и «Вот и весь разговор».