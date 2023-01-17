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23 минуты назад

Глава МВФ вспомнила на Давосском форуме о песне "Хотят ли русские войны"

Газета.Ru

Глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе рассказала о советской песне «Хотят ли русские войны». Ее слова приводит РИА Новости.

Глава МВФ вспомнила в Давосе о песне "Хотят ли русские войны"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Говоря о знаменитой песне, глава МВФ напомнила, что ее главным посылом было, что у русских такого желания нет.

«Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех», — сказала Георгиева, отмечая, что также это будет «прекрасной новостью для мировой экономики».

Кроме того, она рассказала о своей работе в Москве.

«Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали – европейцами», — указала Георгиева, добавляя, что также отвечали и жители азиатской части России.

Сейчас, предположила она, россияне ответят, что они «другие, отличающиеся от остального мира». Глава МВФ заявила о необходимости извлечь из происходящего урок, говоря о том, что «политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься».

Кроме того, она призвала западные страны не поддаваться русофобии в текущей ситуации, и «выбрасывать всех русских в одном горшке».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал позором обсуждение на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок танков Украине, вместо экономики.

В мире,Кристалина Георгиева,Дмитрий Медведев,Международный валютный фонд,Совет безопасности РФ,
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