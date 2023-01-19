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40 минут назад

Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления

Lenta.ruиещё 2

Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину перешел на азбуку Морзе. Об этом сообщает České noviny.

Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам политика, таким образом он хотел «послать четкий сигнал» коалиционному правительству премьер-министра Петра Фиалы о необходимости отставки. Речь депутата на азбуке Морзе продолжалась в течение примерно трех минут.

«Правительство коалиции пятерки и господин премьер-министр Фиала, пожалуйста, ради блага Чехии, уйдите в отставку. Спасибо», — впоследствии интерпретировал это выступление депутат.

Ранее Фиала призвал избирателей поддержать экс-главу военного комитета НАТО Петра Павела во втором туре выборов главы государства, который состоится через две недели. Фиала отметил, что генерал Павел отстаивает демократические принципы, чтит конституцию республики и планирует придерживаться прозападной ориентации на посту главы республики.

В мире,Петр Павел,НАТО,
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