Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления

Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину перешел на азбуку Морзе. Об этом сообщает České noviny.

По словам политика, таким образом он хотел «послать четкий сигнал» коалиционному правительству премьер-министра Петра Фиалы о необходимости отставки. Речь депутата на азбуке Морзе продолжалась в течение примерно трех минут.

«Правительство коалиции пятерки и господин премьер-министр Фиала, пожалуйста, ради блага Чехии, уйдите в отставку. Спасибо», — впоследствии интерпретировал это выступление депутат.