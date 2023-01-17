На Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Минском

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале, что разместил на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию с призывом прекратить дипломатические отношения с Минском. Об этом пишет РИА «Новости».

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В своей публикации Гончаренко подчеркнул, что Киеву следует разорвать дипотношения с Минском. Он обусловил это тем, что Белоруссия представляет российским военным доступ на свою территорию.

Депутат также обратился к своим подписчикам с просьбой проголосовать за петицию в том случае, если они согласны с его мнением.

«Вы согласны? Если да – обязательно подпишите петицию», - попросил Гончаренко.

Уточняется, что петиция зарегистрирована на сайте президента Украины во вторник, 17 января. В том случае, если она соберет 25 тыс. подписей, она будет рассмотрена Зеленским.