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28 минут назад

Украина направила в МИД Белоруссии ноту протеста

ТАСС

Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД страны из-за сюжета на государственном белорусском телеканале о вербовке украинскими дипломатами наемников. Об этом сообщил во вторник посол Украины Игорь Кизим.

Украина направила в МИД Белоруссии ноту протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протест посольства, по словам Кизима, вызвало утверждение, прозвучавшее 16 января на телеканале "Беларусь 1" в программе Екатерины Тихомировой.

"Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Кизима, в качестве доказательства в сюжете белорусского телеканала "появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть на Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали". Кизим заявляет, что данное утверждение является "ложью и манипуляциями".

В понедельник государственный телеканал "Беларусь 1", комментируя задержание в Минске одного из желающих воевать на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил, что Украина пытается вербовать наемников по всему миру через посольства страны в других государствах.

В мире,Игорь Кизим,Екатерина Тихомирова,
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