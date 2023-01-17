Украина направила в МИД Белоруссии ноту протеста

Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД страны из-за сюжета на государственном белорусском телеканале о вербовке украинскими дипломатами наемников. Об этом сообщил во вторник посол Украины Игорь Кизим.

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Протест посольства, по словам Кизима, вызвало утверждение, прозвучавшее 16 января на телеканале "Беларусь 1" в программе Екатерины Тихомировой.

"Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Кизима, в качестве доказательства в сюжете белорусского телеканала "появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть на Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали". Кизим заявляет, что данное утверждение является "ложью и манипуляциями".