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13 минут назад

Офис президента Украины принял отставку Арестовича

Илья Родин

В офисе Владимира Зеленского удовлетворили просьбу актера и блогера Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Об этом пишет РИА «Новости».

Офис президента Украины принял отставку Арестовича
Фото: соцсети соцсети

«Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника», - уточнил Никифоров.

СМИ: Арестович подал в отставку

Напомним, что 14 января 2023 года Алексей Арестович заявил, что причиной разрушения многоэтажного дома в Днепропетровске стала работа украинских зенитчиков.

Его слова вызвали бурное негодование в украинском сегменте интернета. Высокопоставленные чиновники раскритиковали высказывания актера, угрожали ему уголовным преследованием.

В итоге, во вторник, 17 января, Арестович подал в отставку. О своем решении он рассказал в социальных сетях.

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