Офис президента Украины принял отставку Арестовича

В офисе Владимира Зеленского удовлетворили просьбу актера и блогера Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника», - уточнил Никифоров.

Напомним, что 14 января 2023 года Алексей Арестович заявил, что причиной разрушения многоэтажного дома в Днепропетровске стала работа украинских зенитчиков.

Его слова вызвали бурное негодование в украинском сегменте интернета. Высокопоставленные чиновники раскритиковали высказывания актера, угрожали ему уголовным преследованием.