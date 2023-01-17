Офис президента Украины принял отставку Арестовича

В офисе Владимира Зеленского удовлетворили просьбу актера и блогера Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Об этом пишет РИА «Новости».
«Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника», - уточнил Никифоров.
Напомним, что 14 января 2023 года Алексей Арестович заявил, что причиной разрушения многоэтажного дома в Днепропетровске стала работа украинских зенитчиков.
Его слова вызвали бурное негодование в украинском сегменте интернета. Высокопоставленные чиновники раскритиковали высказывания актера, угрожали ему уголовным преследованием.
В итоге, во вторник, 17 января, Арестович подал в отставку. О своем решении он рассказал в социальных сетях.