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17 минут назад

Снижение численности населения Китая объяснили

Семён Капранов
Андрей Островский эксперт

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока" Андрей Островский прокомментировал Рамблеру данные о снижении численности населения Китая и назвал причины этого явления.

Ранее Государственное статистическое управление КНР в своем докладе сообщило о сокращении численности населения страны. Так, в 2022 году - впервые за 60 лет - число жителей Китая снизилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. человек меньше, чем в конце 2021 года. Отмечалось, что около 15 процентов (209,78 млн) населения — граждане старше 65 лет. Число людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составило 875,56 млн — около 62 процентов от общей численности.

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Причины снижения численности населения Китая самые разные - есть объективные и субъективные факторы. В числе субъективных факторов, прежде всего, последствия COVID-19. Из-за коронавируса, в том числе и в прошлом году, были ограничены контакты между китайцами. А в Китае часто муж живет отдельно от жены, часто один супруг работает в городе, а второй - в деревне. И если раньше такие пары встречались во время Праздника весны, то теперь из-за ограничений по коронавирусу такие контакты практически прекратились. То есть китайцы были ограничены в контактах - это первый и основной фактор снижения численности населения.

Второй фактор уже более долгосрочный: в Китае в настоящее время многие супружеские пары по разным причинам не хотят иметь детей. Согласно данным социологических опросов, китайцы в первую очередь отказываются заводить детей, поскольку это дорого - цены на все поднялись, а повышение зарплат идет менее быстрыми темпами, чем рост цен. Второй фактор, который не менее важен, это то, что молодые люди в Китае не хотят иметь детей, считая, что ребенок затормозит развитие их карьеры. А сейчас в Китае многие хотят делать карьеру, зарабатывать деньги.
Андрей Островский
Андрей Островский Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока"

Говоря о вопросе перенаселения в Китае, Островский отметил, что, согласно данным демографов, "линия жизни китайской нации - это 1,5 млрд человек".

"А сегодня в Китае по статистике проживает 1,411 млрд человек. То есть сегодня страна имеет возможность наращивать численность населения. Но пока идет не рост, а снижение.

В последний раз снижение населения Китая наблюдалось в 1960-1961 годах по итогам "Большого скачка" [экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики - прим. ред.]. В результате провала "Большого скачка" люди просто умирали от голода, потери населения составляли до 10-15 млн человек в год. А после этого опять наблюдался рост населения страны, ограничений не было. Только с 1979 года стартовала политика "одна семья — один ребенок", которой теперь уже нет", — рассказал китаевед.

В настоящее время китайским семьям разрешено иметь столько детей, сколько они пожелают, отметил специалист.

"Но, с другой стороны, китайские семьи теперь уже не хотят иметь много детей, как это было раньше", — заключил он.

В середине января журналист Джереми Пейдж в статье для The Economist написал, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года.

В мире,Джереми Пейдж,Андрей Островский,Институт востоковедения,
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