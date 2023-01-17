Причины снижения численности населения Китая самые разные - есть объективные и субъективные факторы. В числе субъективных факторов, прежде всего, последствия COVID-19. Из-за коронавируса, в том числе и в прошлом году, были ограничены контакты между китайцами. А в Китае часто муж живет отдельно от жены, часто один супруг работает в городе, а второй - в деревне. И если раньше такие пары встречались во время Праздника весны, то теперь из-за ограничений по коронавирусу такие контакты практически прекратились. То есть китайцы были ограничены в контактах - это первый и основной фактор снижения численности населения.



Второй фактор уже более долгосрочный: в Китае в настоящее время многие супружеские пары по разным причинам не хотят иметь детей. Согласно данным социологических опросов, китайцы в первую очередь отказываются заводить детей, поскольку это дорого - цены на все поднялись, а повышение зарплат идет менее быстрыми темпами, чем рост цен. Второй фактор, который не менее важен, это то, что молодые люди в Китае не хотят иметь детей, считая, что ребенок затормозит развитие их карьеры. А сейчас в Китае многие хотят делать карьеру, зарабатывать деньги.

Андрей Островский Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока"