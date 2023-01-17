Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока" Андрей Островский прокомментировал Рамблеру данные о снижении численности населения Китая и назвал причины этого явления.
Ранее Государственное статистическое управление КНР в своем докладе сообщило о сокращении численности населения страны. Так, в 2022 году - впервые за 60 лет - число жителей Китая снизилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. человек меньше, чем в конце 2021 года. Отмечалось, что около 15 процентов (209,78 млн) населения — граждане старше 65 лет. Число людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составило 875,56 млн — около 62 процентов от общей численности.
Говоря о вопросе перенаселения в Китае, Островский отметил, что, согласно данным демографов, "линия жизни китайской нации - это 1,5 млрд человек".
"А сегодня в Китае по статистике проживает 1,411 млрд человек. То есть сегодня страна имеет возможность наращивать численность населения. Но пока идет не рост, а снижение.
В последний раз снижение населения Китая наблюдалось в 1960-1961 годах по итогам "Большого скачка" [экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики - прим. ред.]. В результате провала "Большого скачка" люди просто умирали от голода, потери населения составляли до 10-15 млн человек в год. А после этого опять наблюдался рост населения страны, ограничений не было. Только с 1979 года стартовала политика "одна семья — один ребенок", которой теперь уже нет", — рассказал китаевед.
В настоящее время китайским семьям разрешено иметь столько детей, сколько они пожелают, отметил специалист.
"Но, с другой стороны, китайские семьи теперь уже не хотят иметь много детей, как это было раньше", — заключил он.
В середине января журналист Джереми Пейдж в статье для The Economist написал, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года.