Mirror: Ким Чен Ын запил из-за кризиса среднего возраста

Лидер КНДР Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за кризиса среднего возраста. Об этом стало известно изданию Mirror.

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Источники издания утверждают, что глава государства пьет алкогольные напитки каждый день и регулярно плачет. Ученый из Северной Кореи Чхве Джинвук рассказал, что Ким Чен Ын беспокоится за свое здоровье, так как скоро ему исполнится 40 лет.

«Он очень одинок и находится под давлением», — заключил он.

Mirror пишет, что врачи и жена посоветовали северокорейскому лидеру чаще заниматься спортом, однако он игнорирует эти рекомендации. Отмечается, что у него избыточный вес, и он заядлый курильщик.