В Латвии подготовят «дорожную карту» для вытеснения русского языка

«Министерство сейчас работает над "дорожной картой". В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык», — сообщила она. В министерстве рассматривают вариант создать специальную программу, чтобы учителей русских школ подготовить к преподаванию полностью на латышском языке.