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54 минуты назад

Лукашенко призвал аккуратнее относиться к кадрам и не "рубить головы" тем, кто оступился

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал представителей местной власти в республике аккуратнее относиться к кадрам, не "рубить головы" тем, кто в "где-то оступился".

Лукашенко призвал не «рубить головы» тем, кто оступился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Надо усилить контроль за работой кадров, надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов, - приводит слова президента его пресс-служба. - Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, - ну что тут разговаривать. Разговаривать нечего".

Однако, по его словам, "нельзя людей обижать, тем более сейчас, когда время непростое".

"Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво [надо] подходить. Есть хорошие кадры - будет результат. Тем более речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкие - будет результат. Процентов на 90 от руководителя зависит в любом деле. Это должно быть для всех законом и наукой", - сказал президент.

Касаясь вопросов системы образования, президент призвал заканчивать пертурбации и реорганизации. "Мы затеяли очень серьезную реорганизацию, прежде всего в системе образования. Об этом я уже не единожды говорил. Но вывод был однозначный. Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать", - сказал Лукашенко. Он также указал на то, чтобы в системе Минобразования "не было лишних структур".

Президент во вторник дал согласие на новые назначения ряда руководителей республиканских и местных органов власти, а также новых ректоров в Брестском государственном техническом университете, Витебском государственном медицинском университете и Гродненском государственном аграрном университете.

В мире,Александр Лукашенко,
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