Лукашенко призвал не «рубить головы» тем, кто оступился

"Надо усилить контроль за работой кадров, надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов, - приводит слова президента его пресс-служба. - Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, - ну что тут разговаривать. Разговаривать нечего".

Однако, по его словам, "нельзя людей обижать, тем более сейчас, когда время непростое".

"Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво [надо] подходить. Есть хорошие кадры - будет результат. Тем более речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкие - будет результат. Процентов на 90 от руководителя зависит в любом деле. Это должно быть для всех законом и наукой", - сказал президент.

Касаясь вопросов системы образования, президент призвал заканчивать пертурбации и реорганизации. "Мы затеяли очень серьезную реорганизацию, прежде всего в системе образования. Об этом я уже не единожды говорил. Но вывод был однозначный. Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать", - сказал Лукашенко. Он также указал на то, чтобы в системе Минобразования "не было лишних структур".