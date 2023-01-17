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1 час назад

Сийярто призвал Запад не допустить межблоковой конфронтации с Востоком

Газета.Ru

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад не допустить межблоковой конфронтации с Востоком, сообщает ТАСС.

Сийярто призвал Запад не допустить межблоковой конфронтации с Востоком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конфронтация между блоками на основе их географического положения особенно негативно сказывается на тех странах, которые находятся где-то посередине", - заявил Сийярто, указав на расположение Венгрии в Центральной Европе.

Ему возразил модератор дискуссии американский политолог Иэн Бреммер, который отметил, что пока не идет речи о "восточном блоке", есть только Россия и ее союзник - Белоруссия.

Сийярто согласился, но отметил, что нынешняя ситуация хуже, чем во времена Холодной войны. Сийярто считает, что взаимоотношения с Россией необходимо сохранять для того, чтобы оставался шанс на заключение мира. Кроме того, он указал на необходимость взаимоуважения и следования "физической реальности, а не идеологии" при ведении переговоров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции.

По его словам, подобные демонстрации в Евросоюзе проходить не должны.

В мире,Иэн Бреммер,Петер Сийярто,Рабочая партия Курдистана,ЕС,
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