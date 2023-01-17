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34 минуты назад

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов

Никита Бородкин

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов на территории республики, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь приезжие без визы могут оставаться на территории страны до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Граждане государств ЕАЭС могут провести в стране до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Напомним, что ранее для иммигрантов в стране не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы. При окончании разрешенного срока пребывания иностранцы могли покинуть территорию Казахстана и снова въехать в нее, чтобы отсчет разрешенного срока пребывания начался заново — такой способ неофициально назывался «визаран».

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Изменения вступят в силу через десять календарных дней после дня первого официального опубликования документа.

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