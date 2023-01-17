Арестович подал в отставку

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», - написал он в соцсетях.

Ранее Арестович признал, что дом в Днепропетровске был разрушен из-за падения на него ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Позднее он отказался от своих слов и признал, что «допустил серьезную ошибку в прямом эфире». Он пообещал, что впредь будет строже относиться к информации, которую озвучивает и принес свои извинения.

После вспыхнувшего скандала мэр Днепра Борис Филатов нелестно высказался об Арестовиче и потребовал от спецслужб проверить его. Он заявил, что советник президента «самовлюбленный скот и помойный рот».