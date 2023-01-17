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14 минут назад

СМИ: Арестович подал в отставку

Елена Прошина

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Арестович подал в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», - написал он в соцсетях.

Ранее Арестович признал, что дом в Днепропетровске был разрушен из-за падения на него ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Позднее он отказался от своих слов и признал, что «допустил серьезную ошибку в прямом эфире». Он пообещал, что впредь будет строже относиться к информации, которую озвучивает и принес свои извинения.

После вспыхнувшего скандала мэр Днепра Борис Филатов нелестно высказался об Арестовиче и потребовал от спецслужб проверить его. Он заявил, что советник президента «самовлюбленный скот и помойный рот».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение Алексея Арестовича. Парламентарий обвинил его в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске. Он также заявил, что украинские власти должны сделать официальное заявление о том, что «фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой».

В мире,Алексей Арестович,Борис Филатов,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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