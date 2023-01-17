В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
18 минут назад

СМИ назвали возможного кандидата на пост министра обороны ФРГ

Никита Бородкин

Новым министром обороны ФРГ станет соратник канцлера Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава министерства внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В Германии назвали нового главу Минобороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Борис Писториус родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке. С 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого, с 2006 по 2013 года, был мэром родного города. Официально о назначении Писториуса на пост еще не сообщалось.

Напомним, что пост министра обороны освободился в понедельник, 16 января, после того как Кристина Ламбрехт подала канцлеру прошение об отставке. В последние месяцы она активно подверглась критике общественности — одной из причин недовольства было неудовлетворительное состояние материально-технической базы Вооруженных сил ФРГ. Вместе с тем СМИ сообщали, что сам Шольц не утерял доверия к министру.

Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста главы Минобороны ФРГ

Как отмечало агентство DPA, должность главы оборонного ведомства является одной из «центральных» в кабмине, значимость которой значительно возросла после начала российской спецоперации на Украине. Среди возможных преемников назывались уполномоченная Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль, глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и другие.

В мире,Вольфганг Шмидт,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители