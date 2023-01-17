В Германии назвали нового главу Минобороны

Новым министром обороны ФРГ станет соратник канцлера Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава министерства внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Борис Писториус родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке. С 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого, с 2006 по 2013 года, был мэром родного города. Официально о назначении Писториуса на пост еще не сообщалось.

Напомним, что пост министра обороны освободился в понедельник, 16 января, после того как Кристина Ламбрехт подала канцлеру прошение об отставке. В последние месяцы она активно подверглась критике общественности — одной из причин недовольства было неудовлетворительное состояние материально-технической базы Вооруженных сил ФРГ. Вместе с тем СМИ сообщали, что сам Шольц не утерял доверия к министру.