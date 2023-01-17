В Германии назвали нового главу Минобороны

Новым министром обороны ФРГ станет соратник канцлера Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава министерства внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Борис Писториус родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке. С 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого, с 2006 по 2013 года, был мэром родного города. Официально о назначении Писториуса на пост еще не сообщалось.
Напомним, что пост министра обороны освободился в понедельник, 16 января, после того как Кристина Ламбрехт подала канцлеру прошение об отставке. В последние месяцы она активно подверглась критике общественности — одной из причин недовольства было неудовлетворительное состояние материально-технической базы Вооруженных сил ФРГ. Вместе с тем СМИ сообщали, что сам Шольц не утерял доверия к министру.
Как отмечало агентство DPA, должность главы оборонного ведомства является одной из «центральных» в кабмине, значимость которой значительно возросла после начала российской спецоперации на Украине. Среди возможных преемников назывались уполномоченная Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль, глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и другие.