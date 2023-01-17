Население Китая резко сократилось в 2022 году

По результатам 2022 года, в КНР впервые за 60 лет уменьшилось количество населения на 850 тысяч человек в сравнении с предыдущим годом. Об этом стало известно из обнародованных во вторник данных государственного статистического бюро Китая.

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«Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года», - следует из доклада ведомства.

В прошедшем году в КНР родилось 9,56 миллионов человек, в связи с чем коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 6,77. В то время как умерли 10,41 миллионов человек, а коэффициент смертности на 1000 человек составил 7,37.

Отмечается, что коэффициент соотношения полов равен 104,69. Это значит, что на 100 женщин в Китае имеется 105 мужчин. Всего в стране 722,06 миллионов мужчин и 689,69 миллионов женщин.

Процент трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет в КНР равен 62%. На возраст 60 лет и старше приходится почти 20% (19,8) населения - 280,04 миллиона человек.

Городское население составляет 65,22% человек от всего населения Китая, то есть 920,71 жителей. В сельской местности, соответственно, проживает 491,04 миллиона человек.

В последние десятилетия Китай бьет тревогу о демографическом кризис, в том числе речь идет о гендерном дисбалансе и старении населения. Причины кроются во введенной в 70-е годы прошлого века программе « одна семья - один ребенок». Хотя она была отменена, с каждым годом люди рожают все меньше и меньше.