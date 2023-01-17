Делегация США во главе с заместителем госсекретаря начала свой визит на Украину

Делегация из США во главе с заместителем государственного секретаря страны Уэнди Шерман и заместителем главы Пентагона Колин Кол прибыли в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Уэнди Шерман.

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«Гордимся тем, что начинаем наш визит в Киев с энергичных молодых украинцев», — написала она.

Государственный департамент США также подтвердил визит официальных лиц США в Киев.

Уэнди Шерман успешно провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он в своем Twitter отметил, что им в ходе диалога удалось обсудить «ключевые вызовы», связанные с военным конфликтом России и Украины.

Делегация также рассчитывает встретиться с представителями офиса главы Украины и местными высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать полную поддержку США. Эту цель выделила пресс-служба государственного департамента, передает РИА Новости.