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36 минут назад

Делегация США во главе с заместителем госсекретаря начала свой визит на Украину

Елена Прошина

Делегация из США во главе с заместителем государственного секретаря страны Уэнди Шерман и заместителем главы Пентагона Колин Кол прибыли в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Уэнди Шерман.

Делегация США во главе с заместителем госсекретаря начала свой визит на Украину
Фото: EPAEPA

«Гордимся тем, что начинаем наш визит в Киев с энергичных молодых украинцев», — написала она.

Государственный департамент США также подтвердил визит официальных лиц США в Киев.

Уэнди Шерман успешно провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он в своем Twitter отметил, что им в ходе диалога удалось обсудить «ключевые вызовы», связанные с военным конфликтом России и Украины.

Делегация также рассчитывает встретиться с представителями офиса главы Украины и местными высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать полную поддержку США. Эту цель выделила пресс-служба государственного департамента, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, состоялись ли все запланированные встречи, однако Шерман и Кол встретились с главой министерства обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе беседы они обсудили помощь в восстановлении инфраструктуры страны, энергетику и продолжение поставок военной помощи со стороны США.

В мире,Уэнди Шерман,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Госдеп США,Пентагон,
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