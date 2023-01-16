В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
22 минуты назад

Хачатурян: Россия и члены ОДКБ не оказали Армении военную помощь

News.ru

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Россия и государства ОДКБ в сентябре в ходе конфликта с Азербайджаном должны были оказать Еревану военную помощь, но этого, по его словам, не произошло, передает «Интерфакс». Он добавил, что в стране ожидали политических заявлений со стороны Москвы и стран ОДКБ. Он при этом отметил роль западных лидеров в переговорах о прекращении боевых действий.

Хачатурян упрекнул Россию в отказе в военной помощи Армении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ни того ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие, — сказал Хачатурян.

Он указал на то, что Армения является небольшой страной, которая не может обеспечить свою безопасность собственными силами. По этой причине, считает президент, страна нуждается в поддержке международных организаций или отдельных стран.

НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, но выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в Карабахе. По его словам, в ряде случаев миротворцы не реагировали на нарушения договоренностей азербайджанской стороной. Он также подчеркнул, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.

В мире,Никол Пашинян,Шарль Мишель,Совет коллективной безопасности,НАТО,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители