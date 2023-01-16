Хачатурян упрекнул Россию в отказе в военной помощи Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Россия и государства ОДКБ в сентябре в ходе конфликта с Азербайджаном должны были оказать Еревану военную помощь, но этого, по его словам, не произошло, передает «Интерфакс». Он добавил, что в стране ожидали политических заявлений со стороны Москвы и стран ОДКБ. Он при этом отметил роль западных лидеров в переговорах о прекращении боевых действий.

Ни того ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие, — сказал Хачатурян.

Он указал на то, что Армения является небольшой страной, которая не может обеспечить свою безопасность собственными силами. По этой причине, считает президент, страна нуждается в поддержке международных организаций или отдельных стран.