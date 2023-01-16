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30 минут назад

Украинца задержали на границе Румынии за попытку провезти оружие

Елена Прошина

На пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно провезти в страну патроны, беспилотник и военные каски задержали гражданина Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Agerpres.

Украинца задержали на границе Румынии за попытку провезти оружие
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, украинец пытался пересечь границу на микроавтобусе. Он прибыл на пункт Викову-де-Сус. При проверке транспортного средства румынская полиция обнаружила среди багажа пустую гильзу от снаряда калибра 122 миллиметра, 30 патронов калибра 5,45 миллиметра, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы.

Отмечается, что водитель микроавтобуса, по его словам, не знал о содержимом посылки, его просто попросили передать ее в Великобританию.

Все обнаруженное изъяли и передали представителям инспектора полиции уезда Сучава с целью экспертизы. При этом в микроавтобусе также находилась гражданка Украины. Ее и водителя транспортного средства задержали. В Румынии начали расследование по факту контрабанды. Все материалы намерены передать в прокуратуру страны.

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