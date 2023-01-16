Мэр Киева Кличко: крах энергоинфраструктуры Украины может произойти "в любую секунду"

Мэр Киева Виталий Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что коллапс в энергетической инфраструктуре Украины может произойти "в любую секунду", в то время как дефицит электричества в столице составляет примерно 30%. Об этом сообщает CNN. "Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду", — сказал мэр, отметив, что в Киеве дефицит электроэнергии составляет порядка 30%. По его словам, "в любую секунду" критическая инфраструктура в Киеве и других городах может быть разрушена. Кличко также добавил, что в данный момент на Украине холодно и в таких погодных условиях невозможно жить без электроэнергии. "Ситуация критическая, мы боремся за выживание", — подчеркнул глава города. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что сроки отключения электричества на Украине могут быть увеличены из-за продолжающихся ремонтных работ после обстрелов.