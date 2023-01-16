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41 минуту назад

Эксперт прокомментировал высказывания Медведчука по украинскому вопросу

Илья Родин

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук в своей статье адресовал Западу концепцию мирного решения ситуации в стране, рассказал директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов. Об этом пишет РИА «Новости».

Высказывания Медведчука по украинскому вопросу оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Медведчук опубликовал в газете «Известия» статью, в которой обвинил западных лидеров в нежелании достичь мира на Украине. Кроме того, он призвал к созданию политического движения из тех, кто не желает, чтобы его страна «стала местом геополитических разборок».

Эксперт пояснил, что этой статьей Медведчук пытался показать существование другой, альтернативной Украины.

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Кроме того, уточнил Молчанов, бывший депутат сделал попытку собрать воедино людей, позиция которых отличается от позиции украинского лидера Владимира Зеленского.

По мнению аналитика, эти люди могут создать движение, платформу, информационный проект, «где под идеей мирного решения конфликта будет сформирована группа поддержки».

Политолог полагает, что в украинском обществе есть запрос на урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Молчанов резюмировал, что высказанную в публикации позицию возможно представлять на крупных международных площадках как переговорную. Вместе с тем, добавил он, со стороны Медведчука не должен быть амбиций возглавить этот процесс, так как Киев не пожелает иметь с ним дело.

В мире,Кирилл Молчанов,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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