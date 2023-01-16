Экс-разведчик США Риттер: Путин не позволил поставить Россию на колени

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер дал интервью китайскому изданию Global Times, в котором констатировал, что Путин, отказавшись встать на колени перед Вашингтоном, послал сигнал всему миру, что гегемония Запада не так уж нерушима, а НАТО, по сути, является бумажным тигром.

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Решение НАТО использовать украинских солдат для войны с Россией показывает, что военного потенциала у этой организации не хватает, чтобы навязывать свою волю всем. И у нее явно не хватит сил воевать с Россией и Китаем одновременно.

Экономический аспект противостояния Запада и России показал, что Европа покорно купилась на обещание США задавить Россию экономически и ввела санкции. Они не сработали, несмотря на их огромное количество. Путин дал отпор Западу. Из-за этих санкций G7 превратилась в разрушенную организацию, а вся Европа стала экономически ослабленным континентом.

Большая часть мира не поддерживает Америку, которая на наших глазах из всемогущего и единственного лидера превращается в одну из многих стран.