Республиканцы высмеяли "неразборчивое бормотание" Байдена на публике

Президент США Джо Байден забыл в понедельник имя жены сына известнейшего в США борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга. Американский лидер выступал на торжественном мероприятии в Вашингтоне в честь Дня Мартина Лютера Кинга, который в стране является общенациональным праздником.

На нем также присутствовали правозащитники сын активиста Мартин Лютер Кинг-третий с женой Арндреей Уотерс Кинг, которой 16 января исполнилось 49 лет.

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"Мартин-третий, мы чествуем наследие ваших любимых отца и матери. Они работали на благо любимого общества. Но сегодня мы поздравляем всех почетных гостей, включая вашу жену, у которой, как я понимаю, сегодня день рождения? Знаете, у моей жены в семье есть правило: когда у кого-то день рождения, все поют [песню] "С днем рождения". Готовы? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая ... (неразборчиво - прим. ТАСС)! С днем рождения тебя", - пропел 80-летний президент. Правозащитники в этот момент рассмеялись.

Национальный комитет Республиканской партии США написал в своем Twitter, что от Байдена в этот момент было слышно "неразборчивое бормотание". Ряд консервативных американских СМИ раскритиковал президента за то, что он не запомнил имя правозащитницы.

При этом во время своего выступления глава государства назвал республиканцев "слабоумными в финансовом плане" в связи с тем, что они, по его мнению, не понимают важность снижения дефицита госбюджета. Он в очередной раз подтвердил обещание добиваться запрета на продажу в США штурмового оружия.

"Если нужно поработать над тем, чтобы противостоять федеральному правительству, вам нужны несколько F-15. Вам не нужны [американские штурмовые винтовки] AR-15!" - сказал он.