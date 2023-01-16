Главы МИД Франции и Австрии указали на необходимость усиления помощи Украине

Главы МИД Франции и Австрии Катрин Колонна и Александер Шалленберг во время переговоров 16 января подчеркнули необходимость усиления помощи Украине со стороны стран Евросоюза во всех областях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объявление французского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время встречи Колонна и Шалленберг обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и «подчеркнули необходимость усиления помощи стране во всех областях». Также главы МИД Франции и Австрии обсудили необходимость укрепления «стратегической автономии Европы». В частности, речь шла о промышленной, торговой и энергетической сферах.