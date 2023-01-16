Глава МИД Австрии признал роль России в евробезопасности

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать Россию, и отверг идею полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил об этом в понедельник в ходе выступления в парижском Институте политических исследований Sciences Po.
"Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу", - приводит австрийская газета Kronen Zeitung текст выступления Шалленберга.
Глава австрийского внешнеполитического ведомства также призвал к сохранению ОБСЕ в качестве переговорной площадки и раскритиковал отказ Варшавы пригласить министра иностранных дел России Сергея Ларова на встречу организации в Польше.
Глава австрийской дипломатии находится в Париже с однодневным визитом. Он провел первую двустороннюю встречу со своей французской коллегой Катрин Колонна. Как сообщает Kronen Zeitung, в ходе переговоров Шалленберг донес до главы МИД Франции тезис о "немыслимости" игнорирования роли России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности".