Глава МИД Австрии признал роль России в евробезопасности

"Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу", - приводит австрийская газета Kronen Zeitung текст выступления Шалленберга.