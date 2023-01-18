Софи Лорен отправила прощальное письмо на панихиду по Лоллобриджиде

Итальянская актриса Софи Лорен отправила прощальное письмо на гражданскую панихиду по ее коллеге Джине Лоллобриджиде. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание проходит 18 января 2023 года в зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме.

"Дорогая Джина, твое тело погасло, но свет твоей звезды будет освещать нас и наши сердца всегда. Я тебя люблю, Джина. София", - говорится в сообщении от Лорен.

Прощание продлится до конца дня. 19 января состоится заупокойная служба в "церкви артистов" Санта-Мария-ин-Монтесанто. Министерство культуры Италии учредит премию имени покойной Лоллобриджиды. Джина Лоллобриджида скончалась 16 января в возрасте 95 лет. Лолло, так называют ее на родине, известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952), "Собор Парижской Богоматери" (1956) и "Самая красивая женщина в мире (Красивая, но опасная)" (1955).