В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
32 минуты назад

Софи Лорен отправила прощальное письмо на панихиду по Лоллобриджиде

Газета.Ruиещё 1

Итальянская актриса Софи Лорен отправила прощальное письмо на гражданскую панихиду по ее коллеге Джине Лоллобриджиде. Об этом сообщает ТАСС.

Софи Лорен отправила прощальное письмо на панихиду по Лоллобриджиде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прощание проходит 18 января 2023 года в зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме.

"Дорогая Джина, твое тело погасло, но свет твоей звезды будет освещать нас и наши сердца всегда. Я тебя люблю, Джина. София", - говорится в сообщении от Лорен.

Прощание продлится до конца дня. 19 января состоится заупокойная служба в "церкви артистов" Санта-Мария-ин-Монтесанто. Министерство культуры Италии учредит премию имени покойной Лоллобриджиды. Джина Лоллобриджида скончалась 16 января в возрасте 95 лет. Лолло, так называют ее на родине, известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952), "Собор Парижской Богоматери" (1956) и "Самая красивая женщина в мире (Красивая, но опасная)" (1955).

В мире,Софи Лорен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители