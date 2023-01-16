Глава МИД Великобритании отреагировал на попадание под российские санкции

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад подпасть под российские санкции, если такова цена оказания помощи Киеву. Об этом он написал в понедельник в Twitter.
"Против меня ввело санкции российское правительство. Хорошо. Если такова цена за поддержку свободы Украины, то я рад быть под санкциями", - говорится в тексте сообщения.
14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Клеверли и начальник Генштаба Соединенного Королевства Патрик Сандерс попали в недавно опубликованный российский ответный список санкций из 36 человек. Она пояснила, что "решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства" было принято в связи с продолжением проводимого "правительством Великобритании антироссийского курса".
В числе подпавших под ответные санкции РФ также: министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Захарова добавила, что в Москве не считают целесообразным публиковать полный перечень новых фигурантов списка, поскольку в Лондоне понимают, о ком идет речь.