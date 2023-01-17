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1 час назад

В Минске начался заочный суд по делу Тихановской и других оппозиционеров

ТАССиещё 4

Минский городской суд во вторник в заочном порядке приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ряда участников координационного совета оппозиции, находящихся за рубежом. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

В Минске начался заочный суд по делу Тихановской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Верховный суд Белоруссии публично оповестил всех обвиняемых о времени и месте заседания. Вместе с тем ожидается, что 17 декабря Тихановская будет находиться в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме. Кроме нее, в суд в качестве обвиняемых вызвали Марию Мороз, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Ранее в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования или руководство им. Фигурантов дела также обвиняют в публичных призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности, в разжигании социальной вражды и розни. Также, по информации ведомства, Тихановскую обвиняют в госизмене, вместе с Мороз ей инкриминируют приготовление к участию в массовых беспорядках, подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Совместно с Ковальковой и Латушко Тихановскую обвиняют в воспрепятствовании работе Центризбиркома, а вместе с Латушко - в создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, а также в самовольном присвоении звания и власти должностного лица.

В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы Белоруссии ранее обращались в компетентные органы зарубежных государств за помощью в выдаче Тихановской и других обвиняемых в соответствии с уголовным законодательством. Минску было отказано в их выдаче. В октябре 2022 года Следственный комитет Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей координационного совета оппозиции во главе с Тихановской.

В мире,Массовые беспорядки,Громкие уголовные дела ,Павел Латушко,Ольга Ковалькова,Мария Мороз,Светлана Тихановская,
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