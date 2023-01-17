В Минске начался заочный суд по делу Тихановской

Минский городской суд во вторник в заочном порядке приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ряда участников координационного совета оппозиции, находящихся за рубежом. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

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Ранее Верховный суд Белоруссии публично оповестил всех обвиняемых о времени и месте заседания. Вместе с тем ожидается, что 17 декабря Тихановская будет находиться в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме. Кроме нее, в суд в качестве обвиняемых вызвали Марию Мороз, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Ранее в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования или руководство им. Фигурантов дела также обвиняют в публичных призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности, в разжигании социальной вражды и розни. Также, по информации ведомства, Тихановскую обвиняют в госизмене, вместе с Мороз ей инкриминируют приготовление к участию в массовых беспорядках, подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Совместно с Ковальковой и Латушко Тихановскую обвиняют в воспрепятствовании работе Центризбиркома, а вместе с Латушко - в создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, а также в самовольном присвоении звания и власти должностного лица.

В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.