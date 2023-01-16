Шольц принял отставку министра обороны Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина ФРГ, решение о новом главе ведомства будет принято «в самое ближайшее время».
Напомним, что в понедельник, 16 января, Ламбрехт подала прошение об отставке Шольцу. Агентство DPA отмечало, что теперь канцлеру придется подобрать подходящую кандидатуру на одну из «центральных позиций» кабмина, значимость которой сильно выросла после начала российской спецоперации на Украине.
В последние месяцы Ламбрехт активно критиковала немецкая общественность — одной из причин недовольства было неудовлетворительное состояние материально-технической базы Вооруженных сил ФРГ. Вместе с тем правительство заявляло, что Шольц не утратил доверия к Ламбрехт.
Первые слухи об отставке министра появились в субботу, 13 января. Немецкая газета Bild подчеркивала, что инициатива исходит лично от Ламбрехт, а не от правительства. По информации источников издания, пост может занять уполномоченная Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль. Вместе с тем газета Der Spiegel называла среди возможных кандидатов главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта, сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, а также нынешнего министра труда и социальных дел ФРГ Хубертуса Хайля.