Шольц принял отставку министра обороны Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина ФРГ, решение о новом главе ведомства будет принято «в самое ближайшее время».

Напомним, что в понедельник, 16 января, Ламбрехт подала прошение об отставке Шольцу. Агентство DPA отмечало, что теперь канцлеру придется подобрать подходящую кандидатуру на одну из «центральных позиций» кабмина, значимость которой сильно выросла после начала российской спецоперации на Украине.

В последние месяцы Ламбрехт активно критиковала немецкая общественность — одной из причин недовольства было неудовлетворительное состояние материально-технической базы Вооруженных сил ФРГ. Вместе с тем правительство заявляло, что Шольц не утратил доверия к Ламбрехт.