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15 минут назад

ОБСЕ опровергла свое присутствие в Донбассе

Lenta.ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опровергла свое присутствие в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ОБСЕ в Twitter.

ОБСЕ опровергла свое присутствие в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У ОБСЕ нет присутствия в Донбассе. Если вы увидите в Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», — сообщили в организации.

После начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года генсек ОБСЕ Хельга Шмид сообщила об эвакуации представителей миссии организации с Украины. 1 марта колонна автомобилей ОБСЕ покинула Донецк и Луганск.

В апреле Донецкая народная республика признала неправомерной деятельность ОБСЕ в регионе, а местная прокуратура возбудила в отношении нескольких представителей миссии уголовные дела по факту шпионажа в пользу Киева.

В мире,Хельга Шмид,ОБСЕ,
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