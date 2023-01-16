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26 минут назад

МИД КНР считает, что Вашингтон волнует только стабильность гегемонии США

ТАСС

Американские власти заботятся лишь о сохранении гегемонии США на международной арене. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя совместное заявление Вашингтона и Токио по итогам встречи в американской столице президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

МИД КНР: США заботятся лишь о сохранении своей гегемонии в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Факты неоднократно показывали, что США никогда не заботятся о правилах или порядке [в мире]. Единственное, что действительно заботит их, - это стабильность гегемонии Соединенных Штатов", - заявил Ван Вэньбинь.

По его словам, Вашингтон представляет собой яркий пример "разрушителя международных правил". Ван Вэньбинь отметил, что США ранее "самовольно вторгались на территорию других стран", вводили односторонние санкции и проводили "дипломатию принуждения".

В совместном американо-японском заявлении утверждается, что регионы Индийского и Тихого океанов сейчас "сталкиваются с растущими вызовами - от несовместимых с принципами основанного на правилах международного порядка действий КНР до провокаций" со стороны КНДР.

В мире,Ван Вэньбинь,Фумио Кисида,Джозеф Байден,
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