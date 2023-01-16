МИД КНР: США заботятся лишь о сохранении своей гегемонии в мире

Американские власти заботятся лишь о сохранении гегемонии США на международной арене. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя совместное заявление Вашингтона и Токио по итогам встречи в американской столице президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

"Факты неоднократно показывали, что США никогда не заботятся о правилах или порядке [в мире]. Единственное, что действительно заботит их, - это стабильность гегемонии Соединенных Штатов", - заявил Ван Вэньбинь.

По его словам, Вашингтон представляет собой яркий пример "разрушителя международных правил". Ван Вэньбинь отметил, что США ранее "самовольно вторгались на территорию других стран", вводили односторонние санкции и проводили "дипломатию принуждения".