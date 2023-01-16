Министр обороны Германии подала в отставку

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Напомним, что в субботу, 13 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники рассказала о планах Ламбрехт подать в отставку. Сообщалось, что инициатива исходит лично от нее, а не от правительства. По словам собеседников издания, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.

В последние месяцы главу Минобороны активно критиковала общественность, в том числе из-за состояния материально-технической базы Вооруженных сил страны. Вместе с тем правительство ФРГ заявляло, что министр продолжает пользоваться доверием Шольца.