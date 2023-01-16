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47 минут назад

Министр обороны Германии подала в отставку

Никита Бородкин

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Министр обороны Германии подала в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в субботу, 13 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники рассказала о планах Ламбрехт подать в отставку. Сообщалось, что инициатива исходит лично от нее, а не от правительства. По словам собеседников издания, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.

В последние месяцы главу Минобороны активно критиковала общественность, в том числе из-за состояния материально-технической базы Вооруженных сил страны. Вместе с тем правительство ФРГ заявляло, что министр продолжает пользоваться доверием Шольца.

Последним поводом для критики стало новогоднее обращение Ламбрехт, которое было записано на фоне взрывающихся петард — из-за шума можно было разобрать лишь часть ее слов. Кроме того, СМИ сочли неуместными некоторые ее формулировки, в том числе об «особых впечатлениях» и «множестве встреч с интересными и хорошими людьми» из-за конфликта на Украине.

В мире,Олаф Шольц,Бундестаг,
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