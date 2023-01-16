Пока вы спали: предупреждение Эрдогана Швеции, новейшие российские суперторпеды

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил шведские власти о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений из-за Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией. Его слова приводит ТАСС.
Президент отметил, что до Швеции была доведена информация о том, что для одобрения ее заявки на вступление в НАТО, Стокгольм должен выдать Анкаре «порядка 130 террористов». «Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речи о прекращении таких акций не идет. Если ситуация не будет взята под контроль, наши отношения со Швецией могут стать еще хуже», - констатировал Эрдоган.
Изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон», который «в ближайшее время получит подлодка «Белгород»». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.
Он также отметил, что раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, были успешно завершены.
Российские и китайские бизнесмены, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса», в этом году не примут участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, списки участников форума, который пройдет с 16 по 20 января, отражают глобальные изменения в мире. Спецоперация на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически «исключили российских олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит», отмечается в статье.
Система противовоздушной обороны сбила над бухтой в Севастополе беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в настоящее время все службы города работают в штатном режиме.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ средства материнского капитала. Соответствующее предложение содержится в ее обращении к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия».
По словам парламентария, такая мера могла бы поддержать семьи, в том числе и многодетные, «в условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги». «По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», - подчеркнула Лантратова. В правительстве подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».