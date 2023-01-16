В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
41 минуту назад

Пока вы спали: предупреждение Эрдогана Швеции, новейшие российские суперторпеды

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: предупреждение Эрдогана Швеции, новейшие российские суперторпеды
Фото: ТАССТАСС

Эрдоган пригрозил Швеции ухудшением отношений

Видео дня

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил шведские власти о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений из-за Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией. Его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что до Швеции была доведена информация о том, что для одобрения ее заявки на вступление в НАТО, Стокгольм должен выдать Анкаре «порядка 130 террористов». «Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речи о прекращении таких акций не идет. Если ситуация не будет взята под контроль, наши отношения со Швецией могут стать еще хуже», - констатировал Эрдоган.

Источник: изготовлен первый боекомплект суперторпед «Посейдон»

Изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон», который «в ближайшее время получит подлодка «Белгород»». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Он также отметил, что раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, были успешно завершены.

Bloomberg: бизнесмены из России и Китая не приедут в Давос

Российские и китайские бизнесмены, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса», в этом году не примут участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, списки участников форума, который пройдет с 16 по 20 января, отражают глобальные изменения в мире. Спецоперация на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически «исключили российских олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит», отмечается в статье.

Беспилотник сбит над бухтой Севастополя

Система противовоздушной обороны сбила над бухтой в Севастополе беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в настоящее время все службы города работают в штатном режиме.

В России предложили разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ средства материнского капитала. Соответствующее предложение содержится в ее обращении к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

По словам парламентария, такая мера могла бы поддержать семьи, в том числе и многодетные, «в условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги». «По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», - подчеркнула Лантратова. В правительстве подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».

В мире,Яна Лантратова,Михаил Развожаев,Татьяна Голикова,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,Госдума,Правительство РФ,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители